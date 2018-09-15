Дом на Лиговском разгорается. Огнём охвачены уже 300 кв. м

Пожару в доме 95 по Лиговскому проспекту в Петербурге присвоен второй ранг сложности. Огнем охвачены уже 300 метров кровли. На место прибыли дополнительные пожарные расчеты, задействована выдвижная лестница.

Напомним, сообщение о возгорании крыши дома на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка поступило около 20:30 15 сентября. Изначально сообщалось о том, что горит 20 квадратных метров кровли. Жильцы шестиэтажки эвакуированы.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», живущие по соседству, жалуются на невыносимый запах гари.

«Жесть, – сетует Елизавета. – Мы закрыли окна. Сами на Кузнечном». «Задыхаетесь? Мы на Свечном, 23, задыхаемся, – рассказывает Анастасия. – А кто-то вообще живёт напротив того дома. А жильцам 27-го дома какого?». «Держусь... Но, честно, спать боюсь ложиться: вдруг отравлюсь», – пишет Ольга.

Движение по Лиговскому проспекту затруднено.