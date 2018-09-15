Уличные музыканты "под колпаком". Комитет по культуре - об идее ввести обязательное согласование концертов и фестивалей

Петербургские власти задумались о том, как узаконить частные культурно-массовые мероприятия. И хотят, чтобы артисты согласовывали их с чиновниками.

Роман Пименов/Интерпресс

В Смольном подготовили законопроект об обязательном согласовании культурно-массовых мероприятий. Документ отправили в Совет Федерации и уже получили положительное заключение Министерства культуры. О том, что грозит тем, кто будет петь и играть без визы администрации Петербурга, и зачем нужен новый порядок, рассказал «Фонтанке» заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин.

- Идея регулировать процесс и запретить самовольные выступления оказалась не самой популярной..

– Да, то, что я уже прочитал, отзывы и комментарии… Люди не очень понимают, о чем идет речь, потому что никто запрещать-то ничего не собирается. Речь идет о том, чтобы организовать этот процесс в определенных рамках.

- Вы можете представить, чтобы уличные музыканты, парни и девушки в рваных джинсах и с растрепаными волосами, приходили в комитет по культуре и что-то согласовывали?

– Сейчас уже почти каждый житель города для оформления любых документов использует МФЦ и портал госуслуг. Это уже стало обыденностью. Мы в рамках преобразований и административной реформы хотим прийти к тому, чтобы любой предприниматель, физическое лицо могли подать заявку в упрощенной форме, через личный кабинет и без очередей.

- То есть теоретически это может быть вообще на отдельном сайте, где будут обозначены наиболее популярные места, и можно будет посмотреть, какие из них уже заняты?

– Возможно. В любом случае такие моменты будут решаться в процессе рассмотрения заявок. Вот, как сейчас происходит? Организация решила провести фестиваль на Дворцовой площади, подала уведомление, оно поступает на рассмотрение к нам, мы его отправляем во все органы власти и, если видим пересечение с каким-нибудь другим событием, то созываем совещание и предлагаем заявителю поменять формат или время мероприятия, чтобы все совместить. Например, в эти выходные на Дворцовой идет большая художественная выставка, утром спортивный забег, потом – открытие фестиваля «Послание к человеку». Все три мероприятия объединяются в одно – благодаря усилиям органов госвласти.

- Ну... несогласованное мероприятие на Дворцовой сложно представить.

– К сожалению, мы сталкиваемся и с такими фактами. В документе 1999 года, которым сейчас регулируется этот процесс, прописан регламент мероприятий на Дворцовой, в том числе – обязательство по согласованию с государственным Эрмитажем. Но, к сожалению, не все организаторы соблюдают эти требования, и нам приходится с Эрмитажем проводить огромную работу по корректировке мероприятий и планов. Чтобы нам эту работу выполнять, нужны четкие рамки.

- Вы предлагаете ввести штраф за несоблюдение порядка согласования?

– Речь идет об административной ответственности. Мы подавали предложение о штрафах 1,5-2 тысячи рублей для граждан и 30-40 тысяч для организаций. Но принимать решение об их размерах будут компетентные органы, исходя из текущей ситуации правоприменения.

- Не самые большие суммы, легче их заплатить и играть дальше.

– Не всем хочется привлекаться к административной ответственности и нарушать закон.

- Насколько я знаю, не все депутаты поддерживают ваши предложения и в первую очередь потому, что уличную музыку и уличных артистов сложно поставить в какие-либо рамки. Вероятно, что группы, которые выступают сейчас в центре города, либо уйдут с улицы, либо не будут ничего согласовывать.

– Я разделяю эти опасения. Но у нас уже есть конкретные примеры, когда коллективы, которые выступают на улицах, после нашего разъяснения направляют нам достаточно простую форму для согласования. Им же от этого проще, потому что их никто не придет и не выгонит с вопросом «на каком вы здесь основании?».

– Это какие группы?

– Например, группа «Висконти», она выступает на Конюшенной улице. Мы обращали их внимание на необходимость согласования. Они пришли к нам в комитет, мы им все разъяснили. Более того, после их визита мы включили группу в культурную программу Чемпионата мира по футболу. Они выступали около «Новокрестовской» после окончания каждого матча, таким образом они стали частью большого мирового события.

- Те, кто согласуют с вами выступления, лишаются возможности собирать деньги в шляпу за свою музыку?

– Это уже – к правоохранителям и налоговой. По идее, чтобы к музыкантам не было вопросов, они должны иметь юридический статус, и платить налоги с выручки за свои концерты.

- А в мире есть такие примеры работы?

– Мы ориентировались на опыт субъектов России, он довольно разрозненный. Что же касается зарубежных городов, то в некоторых, насколько я знаю, созданы специальные зоны, где можно проводить концерты, но о деталях, как это у них организовано, говорить не берусь. Нам нужно прежде всего исходить из нашего, российского законодательства.

Поймите, мы просто не можем остаться здесь в стороне. Для нас важно, чтобы сохранялось разнообразие уличных мероприятий для разных категорий, но все должно быть урегулировано. Кстати, и прокуратура обращает внимание на недостаточное регулирование данного вопроса. Поэтому можно сказать, что все ветви власти выступают единым фронтом для того, чтобы не усложнить, а навести порядок, чтобы все понимали, как проводить уличные мероприятия.

- Ваш законопроект находится на экспертизе в правительстве, какие следующие этапы? Понятно, когда в итоге его примут?

– Законодательная инициатива была направлена за подписью губернатора в Совет Федерации, там была рассмотрена аппаратом и направлена в правительство. Мы получили информацию из Министерства культуры – они поддерживают нашу позицию о недостаточном правовом регулировании культурно-массовых мероприятий. Ждем, когда остальные коллеги выскажут свое мнение, речь идет о силовом блоке. Безотносительного того, как будет долго рассматриваться инициатива, мы будем вести работу с Законодательным собранием Петербурга для того, чтобы уже сейчас пойти по пути опережающего правового регулирования.

- У вас есть какие-то данные о том, сколько в городе всего уличных артистов?

– Сложно сказать, таких исследований не проводилось. Надо брать границы всего Петербурга, мы ежедневно видим в основном тех, кто находится в центре города. Если заработает система обязательных согласований, мы сможем ответить на этот вопрос точнее.

- Зачем вообще нужно вводить какие-то дополнительные требования?

– Нужно соблюсти интересы всех граждан: жителей города и участников концертов или праздников. На тех мероприятиях, которые организует город, например, всегда дежурят бригады скорой и полиции, охранные предприятия. Также отдельно есть требования по благоустройству. Это не только уборка мусора после выступлений, но и, например, восстановление зеленых насаждений. Нельзя вытоптать газон и уйти, надо посадить новый. Кстати, мы разделяем массовые мероприятия на те, в которых участвуют больше 500 человек и меньше. Конечно, к более камерным и требований меньше. Но пока мы сталкиваемся с тем, что если у вас под окнами будет играть уличный музыкант и вам это будет резать слух, у властей почти нет оснований как-то ограничить такого артиста.

- Такие жалобы поступают к вам? Ведь для контроля за нарушениями тишины есть другие органы.

– Да, к нам поступают жалобы и от жителей и от организаций, часто от бизнес-центров, окна которых выходят на Невский проспект, где выступают артисты. Высокий уровень звука мешает трудовому процессу в офисах и отдыху граждан. Мы предлагаем согласовывать в каждом отдельном случае, например, максимальный уровень звука. Кстати, ещё среди плюсов – уведомления о концертах и фестивалях, помогут нам сделать более подробную событийную карту Петербурга. Совершенно точно это будет удобно туристам.

Беседова Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

Ксения Клочкова