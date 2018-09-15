Циклон «Мангхут»: 185 км/ч в эпицентре, уже 14 жертв, «красный» уровень опасности в Китае

Циклон «Мангхут», которому присвоен статус «супертайфуна», обрушился на Филиппины. По данным СМИ, погибли как минимум 14 человек, в том числе двое спасателей и двое детей. Сотни авиарейсов отменены или задержаны в международном аэропорту Гонконг, например как минимум на 12 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» Москва – Гонконг, прибытие которого было запланировано на воскресенье утром. В Китае в связи с приближением тайфуна ввели наивысший «красный» уровень опасности.

Как сообщает РБК со ссылкой на ВВС, наибольший ущерб нанесён северу Филиппин. Эвакуированы несколько тысяч человек. В городе Тугегарао повреждены множество зданий, оборваны почти все линии электропередач. Полностью уничтожен эвакуационный центр в прибрежном городе Аппари.

Волны на море достигают метров, скорость ветра в эпицентре тайфуна – 185 км/ч. Со скоростью 8,3 м/с атмосферная воронка смещается к побережью западной части провинции Гуандун.

«Мангхут» – 22-й тайфун в этом году и один из самых сильных. Он несёт с собой сильный ветер и ливни. 5 сентября до Сахалина добрался тайфун «Джеби». «Фонтанка» публиковала фото и видео последствий его «визита».

А на восточное побережье США вчера обрушился ураган «Флоренс». Видеозаписи оттуда также впечатляют. Есть погибшие – к настоящему времени, по данным СМИ, их уже семь.

В декабре 2017 года на Филиппины обрушился тропический шторм, в результате которого погибли более 90 человек, несколько десятков пропали без вести.