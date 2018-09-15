На Лиговском горит крыша дома, эвакуированы десятки людей

Крыша жилого дома загорелась вечером 15 сентября в Центральном районе Петербурга. Пожарные занимаются локализацией пожара, жильцы эвакуированы.

Возгорание крыши дома на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка было замечено около 20:30. Очевидцы группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поделились кадрами, на которых отчетливо видны языки пламени, лижущие кровлю.

В ГУ МЧС России по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что в жилом доме на Лиговском горят 20 квадратных метров чердака и кровли. На данный момент из дома эвакуированы 30 жильцов.