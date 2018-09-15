Игрок «Тоттенхэма» проткнул глаз форварду «Ливерпуля» пальцем

Нападающий «Ливерпуля» бразилец Роберто Фирмино через несколько минут после забитого мяча получил травму в гостевом матче 5-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» 15 сентября. На 70-й минуте матча защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

«Ян Вертонген почти потерял палец в глазнице Роберто Фирмино», – так описывает это происшествие твиттер Squawka News и публикует фотографию, на которую больно смотреть.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что степень серьёзности повреждения выясняется, пишет Sport24.

«Ливерпуль» выиграл матч со счётом 2:1. Второй гол забил как раз Фирмино – на 54-й минуте. Теперь «Ливерпуль», одержавший пятую подряд победу на старте сезона, имеет 15 очков и возглавляет таблицу АПЛ. «Тоттенхэм», потерпевший второе поражение подряд, располагается на пятой строчке с девятью очками.