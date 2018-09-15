Смертельная «поездка» Infiniti в супермаркет в Репино попала на видео. Есть один счастливчик

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, запечатлевшая стремительный маневр водителя «Инфинити». На прямом отрезке между парковкой и кассами он перебрал две машины, дорожный знак и человека.

ДТП произошло 15 сентября около 17:25 на пересечении Зеленогорского шоссе и Нагорной улицы в Репино. По данным ГИБДД, под колёсами внедорожника погибла пожилая женщина, очевидцы же сообщают об относительно молодой и ещё о двух раненых. В ГИБДД назвали только одного пострадавшего – это сам водитель «Инфинити», он госпитализирован в лёгком состоянии тяжести.

На записи видно, как машина срывается с места, выталкивает вбок стоящий перед ней «Мерседес», задевает другой «Мерседес». Мужчина, разговаривающий по телефону, каким-то чудом отскакивает. А вот женщина успевает увидеть несущийся на неё автомобиль и падает.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что автомобиль протащил женщину в магазин. Чтобы достать её, «Инфинити» поднимали домкратом. У женщины был открытый перелом ноги – та из, видимо, многочисленных травм, которую заметили очевидцы. Пострадавшая сразу умерла.

На фотографиях в группе видно, что участников аварии ещё больше, чем три. Второй «Мерседес», задетый по касательной, ткнулся в соседнюю «КИА».

«Дед адекватный и трезвый, только что с гайцом разговаривал. Заклинило типа педаль газа», – пишет в группе Николай.

Точные причины аварии установят следователи.