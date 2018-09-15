Число «левых» противников пенсионной реформы в Москве удивило даже полицию. Организаторы объяснились

Митинг левых сил против пенсионной реформы в Москве 15 сентября собрал около 20 человек. Полицейских оказалось больше. Активисты объяснили немногочисленность мероприятия его отдаленностью от центра города.

Как сообщает «Эхо Москвы», шествие и митинг «Левого блока», «Левого сопротивления» и нескольких других организаций были назначены в районе Марьино. Туда привезли десятки полицейских, но быстро стало понятно, что усиленные меры безопасности не нужны. В отличие от недавнего митинга КПРФ на проспекте Сахарова этот собрал лишь пару десятков человек.

Протестующие прошли по улице Перерва, где обычно бывают «русские марши», и устроили митинг у памятника Солдату Отечества. Участники по очереди подходили к микрофону, требовали отменить «буржуазную реформу» и призывали к революции. Полицейские тем временем постепенно разъезжались.

О повышении пенсионного возраста было объявлено в июне, после чего по всей России прошли сотни акций протеста. В Петербурге после митинга сторонников Алексея Навального 9 сентября задержали около 600 человек, в том числе около 80 несовершеннолетних. Десятки были отправлены под арест, ещё больше – оштрафованы.

В воскресенье, 16 сентября, в Петербурге группа объединённых демократов собиралась провести очередную встречу против пенсионной реформы – на площади Ленина. Но внезапно выяснилось, что там необходимо масштабно ремонтировать трубопровод. У оппозиционеров этот трубопровод 1917 года получил прозвище «Царь-труба».