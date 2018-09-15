В ГИБДД рассказали, как пенсионер въехал в магазин в Репино. Очевидцы тоже, но по-другому

Официальную информацию о ДТП в Репино сообщает «Фонтанке» отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 15 сентября около 17:25 у дома 1 по улице Нагорная 68-летний мужчина (1950 года рождения) на автомобиле «Инфинити», отъезжая от места парковки у супермаркета, не справился с управлением и сбил 79-летнюю женщину (1939 года рождения), после чего въехал в дверь магазина.

Женщина скончалась на месте. Водитель получил травмы, которые медики оценили как повреждения лёгкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Вот как описывают произошедшее очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Пожилой мужчина на внедорожнике «Инфинити» с места дал полный газ, вытолкал перед собой «Мерседес ML», тот от удара отлетел в черный S-класс, после чего дед на QX80 нажал газ в пол и полетел прямо, снося все на своем пути, и знаки, и людей, влетел в витрину, под ним женщину зажало, умерла сразу, еще двое пострадавших. Рёв мотора стоял дикий».