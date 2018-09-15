Подписаться под нарушениями и пустить в лабораторию: Минспорт ради РУСАДА согласился на всё

Всемирное антидопинговое агентство WADА и министр спорта Павел Колобков пришли к компромиссу: Россия согласилась на упрощенные требования ради восстановления статуса Российского антидопингового агентства. Документ, в котором зафиксированы условия, выставленные международной организацией, опубликовала 15 сентября ВВС. Также корпорация со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ сообщает, что Колобков 13 сентября письменно согласился выполнить требования международной организации.

Письмо с требованиями, адресованное Павлу Колобкову, было отправлено еще 22 июня. В нем говорится, что, признавая необходимость восстановления РУСАДА, агентство сперва ждет письменного принятия российской стороной выводов доклада комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида — в частности, что в схему были вовлечены чиновники спортивного министерства и их подчиненные. А во-вторых, требует предоставить доступ в московскую лабораторию — к необработанным аналитическим данным: информация может быть передана независимому эксперту, кандидатуру которого согласует WADA. Эти данные помогут определиться с точным числом спортсменов, которые могли принимать допинг.

Именно на это июньское письмо и ссылался 13 сентября министр спорта России, говоря, что принимает предложение.

Напомним, 14 сентября независимый комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию порекомендовал исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Вопрос рассмотрят на заседании 20 сентября.