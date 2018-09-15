Две машины влетели в магазины в Петербурге. В Репино сообщают о погибшей

Дважды за день 15 сентября автомобили в Санкт-Петербурге въезжали в магазины. Второй раз оказался более серьёзным.

Около 17:30 в Репино на Зеленогорском шоссе в супермаркет (его адрес: улица Нагорная, дом 1) прямо через входную дверь въехал внедорожник. Он полностью оказался внутри помещения. По данным очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», это был мужчина на Infiniti QX80.

«Мы были там в этот момент, один человек под машиной остался. Не спасли...» – пишет Али. «Погибла женщина», – подтверждает Любовь.

Несколько раз в комментариях звучат предположения, что водитель перепутал педали. К тому же парковка перед самым входом, как говорят, «имеет приличный уклон в сторону магазина».

На фотографиях в группе видны четыре машины скорой помощи и реанимации (возможно, есть пострадавшие), повреждённый дорожный знак и задетый по касательной «Мерседес».

Примерно за 4 часа до этого другой кроссовер, Volkswagen Touareg, влетел в универсам на Ждановской улице (Петроградская сторона). Вероятно, его откинуло туда после столкновения с белым седаном, запечатлённым участниками «ДТП и ЧП». Эта авария, судя по всему, обошлась без серьёзных травм.

Напомним, четыре человека погибли минувшей ночью в результате лобового столкновения микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и фуры «ДАФ» на автодороге «Нарва». По данным «Фонтанки», все погибшие – граждане Украины.