В Петербурге арестован мастер Wi-Fi от «Ростелекома». СК уверен: придя по очередной заявке, он изнасиловал и задушил девушку

Невский районный суд Петербурга арестовал сотрудника петербургской фирмы, которая является официальным подрядчиком ПАО «Ростелеком». Следственный комитет вменяет ему убийство. Это самое абсурдное преступление за последнее время – обыкновенный мастер пришел в квартиру по вызову, а вместо оказания услуги вдруг надругался и убил хозяйку.

По информации «Фонтанки», 15 сентября Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета по Невскому району и арестовал на два месяца 26-летнего жителя Кировской области. Ему вменяют убийство, а после соответствующих экспертиз ему грозит и еще один состав УК – «Изнасилование».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 13 сентября около 11 часов в квартире дома 24, корпус 3, по улице Подвойского вызванный наряд полиции обнаружил тело 25-летней девушки со следами насильственной смерти.

После опроса ее подруг оперативники выяснили, что утром она ждала мастера по подключению Wi-Fi, а после перестала отвечать на звонки по телефону. Достаточно быстро уголовный розыск установил человека, который пришел к ней по вызову. По данным нашего издания, полицейским дали информацию в службе безопасности «Ростелекома», куда, судя по всему, изначально и обратилась петербурженка за услугой.

Утром 14 сентября подозреваемый уже находился в кабинете следователя. Вскоре он написал чистосердечное признание. Он является сотрудником петербургской компании ООО «КСП».

По данным «Спарк.Интерфакс», ООО «КСП» – официальный подрядчик ПАО «Ростелеком» в Санкт-Петербурге. Компания зарегистрирована в 2016 году, название расшифровывается как «Комспецпроект». Позиционирует себя как системный интегратор в области мультимедиасистем, в числе прочих услуг – установка беспроводных интернет-сетей.

«Фонтанка» выяснила, что следователь, по большому счету, не смог добиться от задержанного объяснения мотивов его поступка. Действительно, он пришел по этому адресу впервые, ранее потерпевшую не видел. Наверное, сотруднику пришлось как-то так сформулировать в протоколе: «На почве внезапно возникшего сексуального расстройства непреодолимой силы».

Что касается официальной позиции компании «Ростелеком», то она юридически безупречна. «Человек с такими данными в нашей компании не работает», – ответили «Фонтанке» в пресс-службе, когда мы произнесли точное ФИО задержанного.

