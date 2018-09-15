По центру Петербурга за час пробежали 32,5 тысячи человек

В забеге всероссийского «Кросса нации» днём 15 сентября приняли участие 32,5 тысячи петербуржцев, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Пробег – одно из самых масштабных спортивных событий года – проводился во всех регионах России, объединив на своих дистанциях более 1,5 миллиона человек. Центральный старт Всероссийского дня бега состоялся именно в Петербурге.

Старт центральному забегу на 5 километров был дан вместе с полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Маршрут прошёл по центру города от Дворцовой площади через Дворцовый мост, Стрелку, Биржевой мост, Кронверкскую набережную, Троицкий мост и обратно через Дворцовую набережную. На дистанциях по 200, 300 и 400 метров соревновались юные участники кросса.

Движение транспорта перекрывали поэтапно, но масштабного коллапса это не вызвало. Завтра улицы снова будут перекрывать в связи с пробегом из Пушкина до центра Петербурга.