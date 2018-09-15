Стали известны гонорары Головкина и Альвареса за бой

Стали известны гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина и его соперника мексиканца Сауля Альвареса, которые они получат за свой поединок в Лас-Вегасе, передаёт 15 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

Мексиканец гарантированно получит 5 миллионов долларов, Головкин – 3 миллиона долларов. При этом оба спортсмена получат также надбавку от платных трансляций.

Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью. На этот бой Головкин поставил все свои пояса.