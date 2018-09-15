Участника Pussy Riot Верзилова с подозрением на отравление направляют лечиться в Берлин

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, попавший в больницу вечером 11 сентября, будет отправлен на лечение в Берлин. Об этом рассказывает 15 сентября издание «Медуза».

Девушка Верзилова и его соратница по акциям Вероника Никульшина сообщила журналистам, что в Германии здоровьем акциониста займется друг его отца, врач одной из местных клиник. Мать пострадавшего, как и сама Никульшина, отправятся в Берлин вместе с ним. Транспортировку инициировал отец пострадавшего, она запланирована на 15 сентября.

Состояние здоровья художника, по словам Никульшиной, улучшилось, он уже «лучше коммуницирует», хотя «постоянно спит». Без сознания в реанимации он находился до 14 сентября, после того, как у него стали пропадать зрение, речь и способность передвигаться.

Официальный диагноз Верзилову так и не был объявлен. Близкие подозревают, что он был отравлен.

Напомним, последняя громкая акция с участием Верзилова прошла во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве — члены арт-группы выбежали на поле в форме полицейских. Акцией, получившей название «Милиционер вступает в игру», участники призывали освободить политзаключенных и создать условия для политической конкуренции в России.