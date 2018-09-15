В крымском Армянске – новые выбросы и чрезвычайное положение; каникулы продлены

Глава администрации Армянска, расположенного на севере Крыма на Перекопском перешейке, Василий Телиженко объявил о введении в городе чрезвычайного положения. Информацию о новом выбросе вредных веществ со ссылкой на РИА Новости публикуют 15 сентября «МБХ Медиа». Принято решение о продлении школьных каникул еще на неделю.

Напомним, первый химический выброс, источником которого, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, стал кислотонакопитель, используемый заводом «Крымский Титан», произошел в Армянске в ночь с 23 на 24 августа. 27 августа Министерство экологии и природных ресурсов Крыма сообщило о жалобах жителей этого города, а также соседнего Красноперекопска.

4 сентября ГСУ следственного комитета России по Красноперекопску возбудило уголовное дело по факту выброса вредных веществ в районе Армянска. Из города вывезли более четырех тысяч детей, были объявлены внеплановые каникулы.

На официальном сайте Армянска 13 сентября появилась информация о встрече Василия Телиженко с жителями села Перекоп, наиболее пострадавшего от химикатов — пункт находится всего в нескольких километрах от кислотонакопителя, как сказано на сайте, ставшего причиной попадания вредных веществ в атмосферу (в частности, речь идет о сернистом ангидриде). По словам градоначальника, в Армянске и близлежащих селах продолжается промывка территории, начаты работы по рекультивации на кислотонакопителе, который стали засыпать фосфогипсом.

По данным «Крым. Реалии» – крымского проекта украинской службы «Радио Свобода», местные жители жаловались на першение в горле, слабость и сыпь, гибель урожая и появление ржавого налета на металлических поверхностях.