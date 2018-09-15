Неудачно съездили в Петербург: контрастных «Мерседесов» на 12 миллионов лишились бизнесмен и владелица кабаре

Минувшая пятница оказалась довольно удачным днём для угонщиков и неудачным – для владельцев дорогих автомобилей в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне утром предприниматель из Красноярска не нашёл свой чёрный Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC, который оставлял у дома 57 по улице Матроса Железняка в Приморском районе. Машина стоила владельцу около 5 миллионов рублей.

Ещё более дорогой Mercedes-Benz S-Class S 400 4MATIC белого цвета был угнан на Петроградке, с улицы Шамшева, 2, после обеда. Примечательно, что премиальная машина стоит на балансе эстонской фирмы, а в Петербург на нём приехала директор кабаре. Ущерб превысил 7 миллионов рублей.