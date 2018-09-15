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Город
15.09.2018 16:47
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Пробки на окраинах Петербурга. На КАД, где столкнулись 5 машин, устроили «пикник на обочине»

Притом, что движение в Петербурге свободное и соответствующее обычному субботнему показателю, 3 балла, сервис «Яндекс.Пробки» днём 15 сентября зафиксировал несколько многокилометровых пробок. Они возникли, в основном, на въездных трассах, а также на КАД и вызваны в большой степени ДТП.

Пробки на окраинах Петербурга. На КАД, где столкнулись 5 машин, устроили «пикник на обочине»

Пробка на Новоприозерском шоссе в сторону города уже к 15:09 достигла 9 километров. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина приближается к 10 километрам – от развязки с дорогой на Скотное до КАД. В условиях плотного потока здесь часто возникают заторы, так как участок между развязками с дорогой на Порошкино и Юкки и с КАД является узким местом. Кроме того, автомобилисты отметили в пробке несколько аварий.

Как минимум два часа стоит и внешнее кольцо КАД перед рекой Оккервиль. После Мурманского шоссе, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись пять машин, и дальше проезду мешает «Газель» без колеса.

«Ехал за ними, там без сильных жертв должно быть, парень только из машины вылетел, но он на корточки вставал и сидел, должно всё хорошо быть», – рассказывает Алексей.

ДТП на КАД

В Новом Девяткино тоже пробка в направлении города и тоже отметка о ДТП в «Яндекс.Картах».

Движению по Выборгскому и Приозерскому шоссе препятствует авария. «На Выборгском шоссе у поворота на Песочный. «БМВ» в тотал. Подушки все открылись. Движение регулирует ДПС», – пишут в «ДТП и ЧП».

ДТП на Выборгском шоссе

Кроме того, сервис «Яндекс.Пробки» в 14:42 сообщал о 7,7-километровой пробке на месте масштабных работ по расширению дороги на севере КАД – от Горского до Выборгского шоссе по внутреннему кольцу.

Закрытия движения в центре в связи с «Кроссом наций» в первой половине дня масштабного коллапса не вызвали. Напомним, завтра, 16 сентября, улицы будут закрывать по маршруту пробега от Пушкина до Дворцовой площади.

Данные на 13:20
Данные на 13:20

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