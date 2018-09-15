TripAdvisor приостановил приём отзывов о «знаменитом Солсберецком соборе»

Популярный сервис для путешественников TripAdvisor временно ограничил пользователей в возможности оставлять комментарии о соборе в британском городе Солсбери, прославившемся после того, как подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили в эфире телеканала Russia Today, что ехали туда посмотреть эту достопримечательность.

На странице архитектурного памятника теперь появилась красная табличка от администрации сервиса, в которой желающих поделиться личными впечатлениями от этого объекта просят вернуться на сайт «через некоторое время». Закрыть возможность комментировать красоты собора было решено после того, как «он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте».

Напомним, 13 сентября Петров и Боширов дали интервью главреду канала Маргарите Симоньян, в котором объяснили свою поездку в «прекрасный город» Солсбери советом друзей и наличием в нем «знаменитого Солсберецкого» собора. Ответы подозреваемых в отравлении Скрипалей стали поводом для многочисленных шуток.