TripAdvisor приостановил приём отзывов о «знаменитом Солсберецком соборе»
Популярный сервис для путешественников TripAdvisor временно ограничил пользователей в возможности оставлять комментарии о соборе в британском городе Солсбери, прославившемся после того, как подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили в эфире телеканала Russia Today, что ехали туда посмотреть эту достопримечательность.
На странице архитектурного памятника теперь появилась красная табличка от администрации сервиса, в которой желающих поделиться личными впечатлениями от этого объекта просят вернуться на сайт «через некоторое время». Закрыть возможность комментировать красоты собора было решено после того, как «он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте».
Напомним, 13 сентября Петров и Боширов дали интервью главреду канала Маргарите Симоньян, в котором объяснили свою поездку в «прекрасный город» Солсбери советом друзей и наличием в нем «знаменитого Солсберецкого» собора. Ответы подозреваемых в отравлении Скрипалей стали поводом для многочисленных шуток.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.