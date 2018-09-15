В шествии за русские школы в Риге участвовали тысячи людей

В столице Латвии сегодня, 15 сентября, тысячи горожан вышли на улицы, чтобы принять участие в акции в защиту русских школ в стране, то есть против перевода школ на латышский язык обучения, пишет Delfi. О задержаниях не сообщается.

Данные полиции о числе участников колеблются от 2500 до 5000 человек. Шествие под названием «Наш выбор» было организовано партией «Русский союз Латвии» (РСЛ).

В РСЛ считают, что полный перевод обучения на латышский язык не только понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению их интереса к учёбе. Истинной целью реформы образования, по мнению партии, является «полная деградация и ассимиляция русского общества», и сама реформа грозит обострением межэтнических конфликтов.

В июле, напоминает «Газета.Ru», президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки к закону о высших учебных заведениях, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных колледжах и вузах.