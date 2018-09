Журналисты дозвонились по телефону из досье Петрова. Ответило, по их словам, Минобороны

Журналисты Патрик Ривел из американского ABC News и Оливер Кэрролу из британского Independent позвонили по телефонному номеру, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. На том конце отозвалось... Министерство обороны РФ, сообщают корреспонденты в "Твиттере" 15 сентября.

При этом Кэррол отметил, что собеседник бросил трубку на вопросе, работает ли Александр Петров в ведомстве.

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk

— Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.