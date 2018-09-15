Журналисты дозвонились по телефону из досье Петрова. Ответило, по их словам, Минобороны
Журналисты Патрик Ривел из американского ABC News и Оливер Кэрролу из британского Independent позвонили по телефонному номеру, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. На том конце отозвалось... Министерство обороны РФ, сообщают корреспонденты в "Твиттере" 15 сентября.
При этом Кэррол отметил, что собеседник бросил трубку на вопросе, работает ли Александр Петров в ведомстве.
Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.
Российским журналистам по московскому номеру 195-79-66 пока дозвониться не удалось.
Ранее расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider выложили в сеть материалы, которые якобы доказывают причастность Петрова к спецслужбам. Журналисты обратили внимание на особые отметки в документах Александра Петрова — в частности, надписи «сведений не давать» и «с.с» («совершенно секретно»). Через некоторое время «Новая газета» рассмотрела номер телефона, указанный в досье Петрова. Он оказался очень похож на номера подразделений Минобороны.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
13 сентября Петров и Боширов дали максимально странное интервью главреду RT Маргарите Симоньян, которое породило массу шуток.