Volvo представляет грузовик, который никто не сможет водить

У этого электрического грузовика нет не только руля и педалей, у него нет даже кабины. Но именно так Volvo представляет себе грузовики будущего: электрические и беспилотные. И показывает всему миру.

Концепт с простым русским именем Vera, представленный подразделением Volvo Trucks, – это беспилотный электрический тягач, предназначенный для работы «на коротком плече», то есть на коротких и повторяющихся маршрутах. Это прежде всего морские порты, складские комплексы или большие заводские территории, равно как и строительные площадки и любые другие закрытые и ограниченные зоны, где есть необходимость постоянно перемещать грузы. Тягачи Vera работают группами, управляемые из одного коммуникационного центра, при этом они могут «переговариваться» и друг с другом, чтобы избежать столкновений. Управляющий центр контролирует все автономные машины, прокладывает для них маршруты и следит за уровнем заряда. Фактически это флот грузовых автомобилей, управляемых из «облака».

Концепт «облачного» грузовика Vera еще находится в стадии доработки, но может быть вскоре уже готов к внедрению. Одно из самых серьезных на сегодняшний день препятствий в развитии автономного транспорта является отсутствие законодательства, позволяющего вывести беспилотники на дороги общего пользования. Но в случае с проектом Vera такого препятствия не существует, поскольку он предназначен для закрытых территорий.

В сегодняшнем виде Vera нацелена на определенные и достаточно ограниченные задачи, но как считает вице-президент Volvo по развитию автономного транспорта Микаэль Карлссон, полученный в результате опыт позволит создавать решения и под другие задачи. «Нам еще предстоит понять все потенциальные возможности [этого проекта]», – считает Карлссон.

Volvo Trucks это часть шведской Volvo Group, куда входят подразделения по производству грузовиков, автобусов и спецтехники. Производство легковых автомобилей под именем Volvo Cars было выделено из Volvo Group в 1999 году и продано сначала Ford, а затем в 2010 Geely Holding Group.