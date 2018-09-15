У метро «Горьковская» снесли батутный парк

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 15 сентября около 15 часов демонтировал незаконный батутный аттракцион напротив киноцентра «Великан Парк» в Александровском парке на Петроградской стороне.

Как рассказали в ведомстве, предприниматели-физлица установили аттракционы практически на детской площадке без всякого согласования с городом. Оборудование было изъято.

Кроме того, комитет убрал автолавку «Месье Патисье». Торговавший в ней ИП также не смог предъявить договор на право размещения.