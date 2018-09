Мертвый крысёныш в супе обрушил акции сети китайских ресторанов на 190 млн долл.

Акции популярной китайской сети ресторанов Xiabu Xiabu рухнули на 12%, что стоило компании минимум 190 миллионов долларов, из-за совсем маленького существа, величиной не больше пальца, пишет 15 сентября NEWSru.com.

Первый ресторан Xiabu Xiabu открылся еще в 1998, а к настоящему времени в КНР насчитывается более 300 заведений под этой вывеской. Они есть почти во всех крупных городах страны, в том числе и в Вэйфане, что в центральной части провинции Шаньдун. Там-то местные повара и приготовили миску горячего супа, которая обошлась в итоге почти в 200 миллионов долларов.

Беременная китаянка, пришедшая со своим мужем поесть в один из ресторанов Xiabu Xiabu в Вэйфане, обнаружила в супе крысёныша. До этого момента женщина уже успела съесть несколько ложек. Супружеская пара сразу же вызвала менеджера и показала свою находку.

Администрация заведения моментально предложила клиентке компенсировать ей нанесенный физический и моральный вред, выплатив 5 тысяч юаней (около 729 долларов). Однако супруг женщины отказался взять деньги, заявив, что его жена вначале должна пройти полное медицинское обследование, чтобы убедиться, что съеденное никак не навредило ее здоровью и здоровью будущего ребенка. И только после обследования можно будет говорить о компенсации и ее величине, сообщает BBC.

Тогда чуткие сотрудники ресторана выразили готовность оплатить не только обследование, но и взять на себя стоимость аборта в 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов), который они предложили сделать посетительнице ресторана.

После неуместных слов об аборте пара прекратила всякие переговоры с администрацией заведения и обнародовала всю информацию в Сети, включая и фото крысёныша в супе. Очень скоро фотографии разошлись по китайской популярной соцсети Weibo, и стоимость акций сети ресторанов Xiabu Xiabu стала неумолимо снижаться. 11 сентября их котировки упали до минимума с октября 2017 года. Руководство Xiabu Xiabu вынуждено была временно закрыть ресторан в Вэйфане, пережить проверки различных санитарных служб, выступить с официальным заявлением и несколько раз оправдываться в эфире китайских СМИ. Правда к среде, 12 сентября, акции вновь пошли вверх.

The discovery of the rat went super viral thanks to the restaurant reportedly offering 20,000 yuan to a pregnant customer so that she could get an abortion. https://t.co/ZRkBO5jobC

— Shanghaiist.com (@shanghaiist) 13 сентября 2018 г.