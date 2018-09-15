Российские волейболисты забросали тунисских на мировой рекорд

Российские волейболисты в Швейцарии в ходе чемпионата мира смогли не только победить соперников из Туниса, но и установить рекорд этого первенства: впервые одна команда смогла победить другую с настолько крупным счетом — 25:6. Об этом 15 сентября сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Общий итог прошедшей накануне встречи — 3:0 (25:19, 25:6, 25:19) в пользу россиян. Теперь наша сборная по итогам двух встреч возглавляет группу С. Впрочем, уже вечером ей предстоит встретиться с американцами, занимающими в ней второе место (также в этой группе Австралия, Сербия, Тунис и Камерун).

Кстати, как раз американцам принадлежал предыдущий рекорд сдерживания соперника: в 2014 году в Кракове сборная США не дала команде Пуэрто-Рико набрать больше восьми очков, победив со счетом 25:8.

Напомним, согласно правилам волейбола, побеждает команда, выигравшая три партии. Каждая партия выигрывается командой, которая первой набирает 25 очков.