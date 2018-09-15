Петербуржец, заработавший миллионы на рингтоне из «Бумера», лишился спорткара как в кино

Петербургский бизнесмен Кирилл Горыня, сколотивший свой первое состояние на продажах рингтона из фильма «Бумер», лишился своего спорткара, пока ездил в командировку. События разворачивались прямо как в вышеупомянутом фильме.

По данным «Фонтанки», пока Горыня ездил в командировку в Москву, его вызывающе красивый чёрный Nissan GT-R пылился на Ушаковской набережной, припаркованный рядом с элитным ЖК «Риверсайд». Вечером 13 сентября неизвестный угонщик подъехал на неустановленном авто, подошёл к спорткару и вызвал срабатывание сигнализации. Подождав три минуты, угонщик сел в «Ниссан» и покатил в сторону «Черной речки». Все телодвижения преступника попали в объективы камеры наблюдения.

Пропажу машины заметила супруга коммерсанта. Она и заявила в полицию об угоне, возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей: машина 2010 года выпуска.

Кирилл Горыня вместе с двумя товарищами в 2001 году основал компанию i-Free, которая занималась продажей мобильных рингтонов и игр. Настоящий успех бизнесмены поймали после выхода культового фильма «Бумер». Продажи саундтрека, автором которого является Сергей Шнуров, принесли компании 8 миллионов долларов выручки, вспоминает один из соучредителей в интервью Forbes.