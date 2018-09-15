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Авто
15.09.2018 14:21
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Продажи автомобилей в России растут – по мнению экспертов, благодаря импорту

В первом полугодии отечественный рынок легковых автомобилей вырос почти на 20%. Об этом свидетельствуют исследования, представленные международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

Всего за первые шесть месяцев этого годы в нашей стране было продано 790 тысяч легковушек. Почти две трети из них – иномарки российской сборки, в том числе KIA, Hyundai, Renault и VW. «Управление уровнем локализации и развитие собственных финансовых программ становится одной из приоритетных задач автопроизводителей для сохранения своей конкурентоспособности», – отмечают эксперты.

Отечественные бренды выбрал только каждый пятый покупатель, но за год продажи таких автомобилей увеличились на 20% в количественном и на 26% в денежном выражении. По мнению экспертов, этому способствовал повышенный спрос на модели Lada Vesta и Lada Largus (рост на 43% и 53% соответственно). Также на 43% увеличились продажи внедорожника «УАЗ пикап», тогда как на другие модели этой марки спрос сократился.

Еще 16% рынка составили ввезенные из-за границы автомобили. Их в первой половине года было продано на 23% больше, а в денежном выражение рост составил 29%. Эксперты объясняют это повышением ставки утилизационного сбора и наблюдавшимся в начале года укреплением рубля.  В тройку крупнейших импортеров вошли Toyota, Mercedes-Benz и Lexus.

Впервые с 2015 года положительную динамику (5,5%) показал сегмент «премиум». Свою позицию улучшили Mercedes и Lexus, тогда как многие прежние лидеры – Jaguar, Volvo, Jeep, Cadillac и Infiniti – ушли в минус.
В ближайшие месяцы эксперты ожидают замедление прироста, а дальнейшее развитие будет определяться макроэкономической конъюнктурой. На фоне снижения объемов господдержки многие автопроизводители продолжают развивать собственные финансовые предложения, такие как trade-in, льготное кредитование, лизинг для физических лиц и другие. Кроме того, в июле было принято решение о продлении действия программы льготного автокредитования и автолизинга до 2020 года. Аналитики PwC также ожидают повышение спроса к концу года в преддверии увеличения ставки НДС.

В то же время рынок легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 тонн) в первом полугодии вырос всего на 5%. При этом Citroen удалось повысить продажи на 65%,  Peugeot – на 60%, Ford – 59%. Однако в совокупности 70% рынка занимают отечественные бренды: ГАЗ, УАЗ и Lada. Продление действия государственной программы льготного кредитования и лизинга, по мнению экспертов, будет способствовать росту продаж коммерческого транспорта.

 

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