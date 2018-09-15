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Финансы
15.09.2018 14:11
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Пользу от повышения пенсионного возраста расписывает ЦБ. Она – как от ЧМ по футболу

Повышение пенсионного возраста в России внесет вклад в увеличение темпов прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (п.п.) в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-м – 2021 годах. Более подробно, чем сообщалось ранее, о прогнозах Центробанка пишет 15 сентября NEWSru.com со ссылкой на доклад учреждения.

По оценке ЦБ, прирост ВВП ожидается из-за ежегодного дополнительного расширения численности занятых в экономике. Повышение пенсионного возраста "будет оказывать сглаживающее влияние на потенциальные проинфляционные риски со стороны динамики заработной платы".

"Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда", – говорится в докладе.

Ранее регулятор заявлял об аналогичном по масштабам влиянии на экономику чемпионата мира по футболу в России. Тогда ЦБ оценил, что ЧМ внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п.

В сентябрьском докладе ЦБ допустил, что при рисковом сценарии в 2019 году произойдет падение ВВП России. К такому сценарию может привести расширение антироссийских санкций и внешнеторговых ограничений, ускорение оттока капитала и ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет.

29 августа, после долгого молчания, Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х.

Путин также выступил за введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. 6 сентября президент внес пакет поправок в Госдуму. 13 сентября нижняя палата парламента одобрила в первом чтении изменения в Уголовный кодекс РФ о штрафах для работодателей.

Согласно документу, необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

9 сентября в десятках городов России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В результате были задержаны более тысячи человек, в Петербурге – чуть больше 600.

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