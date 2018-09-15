Финансировавшего ИГ россиянина экстрадировали из Европы. Потребовалось почти 1,5 года

Находившегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича 1988 года рождения экстрадировали из Бельгии. Об этом 15 сентября сообщается на сайте ФСБ России.

«Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А. Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское Государство» в Сирии», – отмечается в сообщении.

Подозреваемый был задержан в Брюсселе в мае 2017 года и помещён «под предэкстрадиционный арест». 14 сентября 2018 года, после того, как российские правоохранительные органы предоставили доказательства его вины, он был экстрадирован в Россию для дальнейших следственных действий.