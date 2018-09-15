В ДНР обвиняют западные спецслужбы в содействии убийству Захарченко

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что к убийству Захарченко причастны «Украина и западные спецслужбы».

«Нашим специалистам удалось установить, что разработкой и реализацией этого преступления занимался 5 ДКР СБУ (департамент контрразведки службы безопасности Украины. – Прим. ред.)», – написал он 15 сентября в своем телеграм-канале.

Пушилин указал, что основаниями для подобных выводов послужили, в том числе, показания сотрудника СБУ. При этом он заявил журналистам, в частности «Коммерсанта», что анализ взрывного устройства показал: использованные в нем высокие технологии ранее украинцами не применялись. Следовательно, по мнению Пушилина, им помогли извне.

Напомним, взрыв в кафе «Сепар» в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, произошел 31 августа. Практически сразу в Киеве предположили, что за взрывом могли стоять, напротив, российские спецслужбы, которым могла мешать эта «одиозная» фигура, или боевики.