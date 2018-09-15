Австралия готова заплатить 70 тыс. долл за информацию. Кто-то втыкает иголки в клубнику

В австралийских продуктовых магазинах паника и падение цен на клубнику: в стране стали массово появляться случаи продажи ягоды с воткнутыми в нее иголками или булавками. Покупателям настойчиво рекомендуют разрезать плоды прежде, чем класть их в рот, поскольку проглатывание иголки может повлечь смертельный исход. Особенно внимательными призывают быть семьи с детьми.

По данным агентства «Рейтер», штат Квинсленд, расположенный на северо-востоке Австралии, 15 сентября объявил вознаграждение на сумму 71,5 тысячи долларов США за информацию, которая позволит арестовать виновных.

В полиции сообщили, что швейные иглы находили в продукции уже шести брендов. Но речь идет о поставках именно из Квинсленда – штата, лидирующего в производстве клубники. Ежегодный оборот этой продукции там составляет 94 миллиона долларов. Премьер-министр штата Анастасия Палащук на пресс-конференции предположила, что таким образом кто-то хочет нанести урон индустрии, не думая о том, что ставит под угрозу человеческие жизни.

Цены на клубнику сейчас по всей стране упали вдвое — до половины австралийского доллара (25 рублей) за лукошко. Это ниже себестоимости, и в результате на западе Австралии фермеры вынуждены выбрасывать тонны ягод.