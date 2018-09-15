На Кронверкской набережной испытывают виселицу

Необычная картина предстала удивлённым зрителям поздним утром 15 сентября в историческом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости. На виселице, о которой мы уже рассказывали, происходит нечто, похожее на повешение.

Фото: читатель «Фонтанки»

Впрочем, никто не пострадает. В ЗАО «Дирекция Кино» «Фонтанке» подтвердили, что виселица – это декорация к их фильму «Союз спасения», посвящённому военному заговору. Примерно на этом месте в июле 1826 года были казнены пять декабристов: Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский.

В связи со съемками сегодня движение по Кронверкской набережной могут ненадолго приостанавливать.