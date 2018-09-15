Страх ДТП: петербурженка за полмиллиона «спасла» внука от выдуманной беды

81-летняя петербурженка стала жертвой собственной доверчивости и отдала крупную сумму мошенникам, чтобы якобы спасти внука от уголовной ответственности.

По сообщениям источника «Фонтанки», пенсионерке с проспекта Энергетиков позвонили на домашний телефон. На другом конце неизвестный мужчина представился ее внуком, рассказал, что сбил человека и что с него требуют полмиллиона рублей.

Петербурженка не стала звонить внуку для проверки информации и сразу же понесла собранные средства для передачи. За деньгами приехал неизвестный рыжий мужчина среднего роста, который и забрал у пенсионерки полмиллиона.