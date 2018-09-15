НАТО: Россия мешает Македонии вступить в альянс и влияет через соцсети

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы препятствует вступлению в альянс Македонии и Черногории, сообщает 15 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Россия, по словам Столтенберга, «пытается» вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО. Для воздействия на политику других стран Москва использует социальные сети, считает генсек НАТО.

На днях американские СМИ распространили заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса, в котором он выразил обеспокоенность из-за того влияния, которое Россия может оказать на референдум по поводу вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.

«Та разновидность вреда, которую Россия применяла от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии <...> всегда выходит за рамки, насколько мне известно», — заявил тогда Мэттис.

Реакция Кремля на информацию о вступлении Македонии в НАТО была обнародована в июне этого года. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российская сторона дорожит «добрыми» отношениями с Македонией и выступает за развитие отношений с этой страной.

«Ну, это суверенное дело самой Македонии — это первое… Но что касается приближения инфраструктуры НАТО и НАТО в целом к нашим границам, то вы знаете очень хорошо об отношении Москвы к этому процессу — в этом плане ничего не изменилось», — заявил Песков.