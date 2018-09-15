Основателю Цирка дю Солей не удалось выдать свой полёт в космос за командировку

Исполнение детской мечты для Ги Лалиберте, основателя самого знаменитого цирка в мире – Цирка дю Солей, – обошлось дороже, чем тот рассчитывал. Суд постановил, что квебекский миллиардер должен заплатить около 20 миллионов долларов налогов за свое путешествие на МКС в 2009 году. Об этом сообщает CTV.

Бизнесмен рассчитывал на налоговые льготы, настаивая, что его поездка была командировкой: он рекламировал благотворительные шоу Цирка дю Солей и выход своей компании на российский рынок. Однако судья постановил, что есть разница между деловой поездкой с элементами развлечения и поездкой в личных целях, в которой выделяется время на работу. В качестве аргумента он использовал цитаты самого Лалиберте, упоминавшего в интервью, что полет в космос был мечтой его детства.

За 12-дневный полет к МКС на российском корабле «Союз» канадский предприниматель заплатил 41,8 миллиона долларов. Во время путешествия он неоднократно выходил в эфиры, что транслировалось во время представлений Цирка дю Солей.

На решение налогового суда Ги Лалиберте еще может подать апелляцию.