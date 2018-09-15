Португалец вышел из петербургского метро без кошелька. А потом с его карт сняли 4 тыс. евро

Португальский турист стал жертвой карманников в петербургской подземке. Из его рюкзака пропал кошелек со всеми банковскими картами.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, 61-летний гражданин Португалии, житель города Порту, не нашел в своем рюкзаке кошелька, выйдя на станции метро «Маяковская» около семи вечера 13 сентября. В кошельке были пять банковских карт, с которых впоследствии были списаны почти 4 тысячи евро.

Мужчина отрицает, что портмоне могло случайно выпасть из кармана или остаться на одной из барных стоек Петербурга, поэтому надеется на помощь полиции.