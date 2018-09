Стихия в США: уже есть погибшие, тысячи людей в убежищах, эвакуированы фламинго

Ураган «Флоренс» угрожает США страшными наводнениями, предупреждают местные метеорологи. В первую очередь речь идет о Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии. К утру 15 сентября число жертв достигло пяти.

«Флоренс», обрушившийся 14 сентября на восточное побережье, уже понизили в ранге до «тропического шторма», тем не менее он продолжает крушить все на своем пути, сметая деревья, повреждая здания и заливая все дождем.

Стихия – прямо или косвенно – уже унесла жизни пятерых человек. По данным BBC, беременная мать с ребенком погибли у себя дома, когда на него упало дерево, отец ребенка получил ранения и находится в больнице.

Умерли двое пожилых мужчин: одного убило током электрогенератора, другого – снесенным ветром предметом, когда тот вышел на улицу навестить собак. Еще одна женщина скончалась в результате сердечного приступа: к ней не смогла проехать скорая, заблокированная упавшими деревьями.

Всего эвакуация затронула 1,7 миллиона человек, тысячи остаются в убежищах. Но чрезвычайная ситуация коснулась не только людей. Например, зоопарк Южной Каролины сообщил об эвакуации 40 фламинго.

More than 40 flamingos were relocated indoors at a South Carolina zoo to ensure their safety during #Florence . https://t.co/YrHOnLgrEq pic.twitter.com/n7wqRF8bxp

Метеоролог Райан Моэ оценил объем воды, который выльется на Штаты в течение недели, в 18 триллионов галлонов (68 триллионов литров).

Forecast for total rainfall during next 7-days (data from @NWSOPC) is still roughly 10 trillion gallons for North Carolina.

Add in adjacent states that will also be impacted by #Florence gets up to about 18 Trillion total. pic.twitter.com/hpfHeJLA6o

— Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) 14 сентября 2018 г.