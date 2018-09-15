Три грузовика одного директора сгорели в Кудрово – на платной стоянке

Сразу три грузовика сгорели минувшей ночью в спальном районе на границе Петербурга. Машины не смогла сберечь даже охраняемая автостоянка.

Три грузовика марки MAN вспыхнули в час ночи 15 сентября на Областной улице в Кудрово. Как стало известно «Фонтанке», все автомобили принадлежат директору частной компании, которая занимается сносом и разборкой зданий.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что пожарные приехали на место через 15 минут после вызова. Однако отстоять грузовики им не удалось. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, этой же ночью в районе Невской заставы горел ангар. Есть погибший и пострадавшие.