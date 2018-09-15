Погибшие на «Нарве» – граждане Украины. Вторая машина тоже иностранная

Некоторые детали трагической аварии, произошедшей ночью 15 сентября на 76-м километре автодороги «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке».

На «Мерседесе Спринтере», как и предполагали в соцсетях, установлены госномера Украины. Погибшие водитель и три пассажирки – граждане этой же страны. Госпитализированный юноша – видимо, родственник (возможно, сын) одной из погибших женщин. У него сочетанная травма, состояние тяжёлое.

Грузовик «ДАФ» – на номерах Болгарии, принадлежит частной компании. Водитель – гражданин Болгарии. По версии полиции, именно он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагают, что «Спринтер» выполнял маршрутный рейс. «Это маршрутка украинская , они ездят до Киева и никаких гастарбайтеров они не возят, – уверяет Элеонора. – Чаще всего на них ездят русские, у меня сестра на такой постоянно катается к бабушке на Украину».