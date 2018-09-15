Жертвами насильников в Петербурге стали четвероклассница и выпускница

Сразу две несовершеннолетние петербурженки стали жертвами извращенцев в пятницу, 14 сентября. Один инцидент произошел в Адмиралтейском районе города, другой – в Приморском.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне вечером около 20 часов неизвестный мужчина соблазнился десятилетней школьницей в Адмиралтейском районе. Затащив девочку в темный угол дома на Нарвском проспекте, преступник совершил в отношении нее действия сексуального характера и скрылся. На вид злоумышленнику 20 лет, рост 170 сантиметров, глаза голубые.

Пятью часами ранее напали на 17-летнюю ученицу выпускного класса. Инцидент произошел в доме на аллее Поликарпова в Приморском районе. По данным «Фонтанки», неизвестный бородатый высокий мужчина зашел в лифт вместе с девушкой. Как только двери лифта закрылись, он начал домогаться. После остановки мужчина сбежал вниз по лестнице.

Сейчас полиция занимается поисками обоих извращенцев. Возбуждены уголовные дела. Во втором случае преступника вычисляют по записям камер видеонаблюдения.