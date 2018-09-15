ЦБ прогнозирует рост ВВП на 3%

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 2-3%. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликован на сайте регулятора, пишет 15 сентября «Газета.Ru».

По данным ЦБ, рост ВВП в 2021 году достигнет по базовому сценарию уровня 2-3%.

В текущем году регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5-2%, а в 2020 году – 1,8-2,3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП России в первом квартале следующего года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении.