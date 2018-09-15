Новый пожар на Глухоозерском, теперь есть жертва и пострадавшие

На Глухоозерском шоссе вторую ночь подряд горят ангары. На сей раз в огне погиб человек, еще четверо в больнице.

Промзона в Невском районе Петербурга горит вторую ночь подряд. Очередное сообщение о пожаре на Глухоозерском шоссе поступило на пульт дежурных 15 сентября 00:40.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил 40 квадратных метров одноэтажного ангара на пересечении Глухоозерского шоссе и Нефтяной дороги. Сведений о пострадавших в управлении не предоставили.

Однако «Фонтанке» стало известно, что в огне погиб 35-летний гражданин Узбекистана. Еще четверо его соотечественников отравились угарным газом и получили ожоги дыхательных путей. Все госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. Пожар был ликвидирован в 2:30.

По некоторым данным, в сгоревшем ангаре находился автосервис и центр по продаже китайских грузовиков.

Фотографиями и видео с места пожара делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Промзону в районе Невской заставы тушат с завидной регулярностью. Пожары, как правило, происходят ночью. Чаще всех горит здание №9 по Глухоозерскому шоссе. Кстати, оно и горело накануне.