BI: Россия грозила Пентагону возможным применением ядерного оружия в Европе

Российская сторона якобы предупредила в 2017 году главу Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности применения ядерного оружия в Европе «при определенных обстоятельствах». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на недавно опубликованную книгу журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», передаёт 15 сентября «Газета.Ru».

Эта тема, как отмечается, поднималась в контексте обсуждения потенциального конфликта в Прибалтике в первые месяцы правления президента США Дональда Трампа – незадолго до лета или летом 2017 года, когда Трамп активно настаивал на отмене иранской ядерной сделки.

Предполагаемое «предупреждение», как пишет журналист, заставило Мэттиса относиться к России как «угрозе существования США».

Кроме того, в своей книге Вудворд рассказывает, что Мэттису с трудом удалось убедить Трампа в необходимости существования НАТО. Президент США известен отрицательным отношением к НАТО, так как Штаты оплачивают большую часть расходов.