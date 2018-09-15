Влада хочет слышать и говорить

Сразу после рождения у Влады диагностировали тугоухость. Почти всю свою жизнь она носит слуховые аппараты. Но с годами слух только ухудшается. Девочка до сих пор практически не говорит. Врачи посоветовали сверхмощные аппараты, с помощью которых Влада сможет отчетливо слышать звуки и, следовательно, научиться говорить. Только за госсчет они не предоставляются.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Влада Громова, 7 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 190 712 руб.

"Дочка родилась раньше срока, в тяжелом состоянии, весила меньше килограмма, первое время дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Два с половиной месяца врачи выхаживали Владу. Еще в роддоме у нашей крошки выявили проблемы со слухом, дома дочка тоже не реагировала на звуки, не гулила. Владу обследовали и поставили диагноз «сенсоневральная тугоухость 2–3-й степени». Сурдолог посоветовал купить мощные слуховые аппараты. С трех лет дочка их носит – быстро привыкла к приборам, стала хорошо слышать. Но речь у Влады развивается очень медленно, в основном дочь общается жестами. Как показало последнее обследование, слух у нее продолжает снижаться – уже тугоухость 4-й степени. Нужны новые слуховые аппараты большей мощности, в которых Влада могла бы слышать звуки: сигналы машин, пение птиц, шум дождя. Врач подобрал дочке такие аппараты, но за госсчет они не предоставляются. А мы с женой бюджетники, зарплаты у нас маленькие. Самим нам не осилить такую покупку. Вынужден обратиться за помощью. Влада скоро пойдет в специализированную школу, и мы очень надеемся, что благодаря новым слуховым аппаратам и занятиям она начнет говорить". Андрей Громов, г. Кириши, Ленинградская область.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Влада остро нуждается в сверхмощных слуховых аппаратах Oticon Chili SP9. Они в полной мере компенсируют потерю слуха, помогут формированию речи девочки».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".