Прокуратура разозлила бутлегеров на Софийской. Минус 70 тысяч бутылок

Оперативники полицейского главка и прокуратуры Петербурга пришли на очередной оптовый склад контрафактного алкоголя. Вывезено две фуры. На фото «Фонтанки» видно, что там мастерили даже коньяк Hennessy.

По информации «Фонтанки», 14 сентября сотрудники городской прокуратуры и «потребительского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД посетили одно из помещений оптового рынка «Александрия» на Софийской улице, 4, во Фрунзенском районе. Там они обнаружили запасы нелегальной водки и коньяка, разлитых в домашних условиях и подготовленных на вывоз в мелкие торговые точки Петербурга.

По данным «Фонтанки», изъято более 70 тысяч бутылок, что поместились в две фуры. Они вывезены на склад временного хранения Росспиртпрома.