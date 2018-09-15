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Происшествия
15.09.2018 10:05
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Четыре человека погибли на «Нарве» в микроавтобусе с иностранными номерами

Три тяжёлые аварии произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области минувшим вечером и ночью, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Погибших в общей сложности пятеро, четверо из них – из микроавтобуса с иностранными номерами.

15 сентября около часа на 76-м километре автодороги «Нарва» (Волосовский район Ленинградской области) столкнулись грузовой «ДАФ» под управлением 45-летнего мужчины  и микроавтобус «Мерседес Спринтер» с 53-летним мужчиной за рулём. Скончались водитель микроавтобуса и три его пассажирки, женщины 1991, 1984 и 1969 годов рождения. В тяжёлом состоянии был госпитализирован пассажир «Спринтера», 20-летний мужчина (1998 года рождения).

Четыре человека погибли на «Нарве» в микроавтобусе с иностранными номерами

«Водилу выкинуло из машины вместе с чехлом от сидения», – пишет Виктор в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что ДТП произошло в Бегуницах, и на «Спринтере» иностранные номера. Кто-то считает, что перевозчик латышский, кто-то – что машина из Украины. «Хохлятские, «АО» – Закарпатская область. Причём нового образца», – утверждает Антон.

В группе «ДТП ЧП Волосово | Волосовский район» «ВКонтакте» пишут, что номера литовские, а столкновение было лобовым.

 

 

 

14 сентября около 21 часа на Приозерском шоссе, 15, (Выборгский район), по данным ГИБДД, 67-летний мужчина на «Хёндэ» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил женщину. Она умерла на месте.

Четыре человека погибли на «Нарве» в микроавтобусе с иностранными номерами

«На Приозерском шоссе, в посёлке Осиновая Роща, сбили женщину велосипедистку. В момент ДТП она находилась на пешеходном переходе. Виновник скрылся. Удар был такой силы, что девушку отбросило на 140 метров от перехода, – информирует «Мегаполис». – На пересечении с Выборгским шоссе сотрудники ГАИ остановили Hyundai Santa Fe, у которого была огромная вмятина на капоте. За рулём автомобиля находился мужчина. Сотрудники ГАИ с виновником аварии направились на место ДТП».

«Виновника (мужчину 1951 г.р.) поймали на развилке, повели на место ДТП, машина Hyundai Santa Fe, огромная вмятина на капоте и дымится движок. Девушку накрыли», – пишут в «ДТП и ЧП».

Три человека пострадали в ДТП около 20:05 в Приморском районе Санкт-Петербурга на пересечении Долгоозёрной улицы и проспекта Королёва. По предварительным данным ГИБДД, 24-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» совершил столкновение с «Хёндэ» под управлением 58-летнего мужчины. Из «Поло» медики увезли водителя и его 30-летнюю пассажирку – в состоянии средней степени тяжести, а 23-летнюю девушку – в тяжёлом состоянии.

По фактам этих ДТП полиция проводит проверки.

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