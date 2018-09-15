В студии приватных утех на Смольном нашли задушенную девушку

Молодую женщину нашли мёртвой в цокольном этаже шестиэтажки в центре Петербурга. Врачи констатировали смерть от удушья, а жители узнали о порно-студии в подвале собственного дома.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, работу опергруппы на Смольном проспекте, 9 они застали ранним утром 13 сентября. Полицейских вызвали к телу девушки, которое обнаружили в подвальном помещении. Предположительно, причиной смерти стала асфиксия. Позже из комнаты вынесли компьютеры и верёвку, а жители услышали о сеансах самоистязания.

Несколько месяцев назад подвал занимал хостел, предлагающий бюджетное проживание в пешей доступности от Смольного собора, Таврического сада, администрации Петербурга и других достопримечательностей. На выбор семь номеров, есть без окон. По словам владельца, месяц назад он сдал помещение молодому человеку, целями аренды не интересовался.

Как оказалось, новым квартирантом стала вебкам-студия. Искусство шибари (японского эротического связывания) моделям, по всей видимости, было не чуждо. В кругах из этой специфической индустрии «Фонтанке» подсказали, что погибшей недавно исполнился 21 год, в Петербург Раисат перебралась из Дагестана.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели девушки. В ведомстве говорят, что оснований предполагать постороннее вмешательство нет. Также в СК подчеркнули, что нет никакой связи с последователем Синей Бороды, которого уже несколько дней разыскивают за немотивированное избиение проституток. Одну из его жертв нашли мёртвой.