«Может начаться кровопролитие». РПЦ предупредила о последствиях из-за предоставления Украинской церкви автокефалии

На Украине может начаться межрелигиозное кровопролитие в случае получения Киевским патриархатом Украинской православной церкви автокефалии (самоуправления). Об этом 14 сентября заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью телеканалу RT, сообщает РБК.

«Если УПЦ (Московского патриархата. — прим. ред.) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие», — заявил митрополит Иларион.

Он также сказал, что Верховная рада страны рассматривает законы, которые могут изолировать Украинскую православную церковь.

На территории Украины функционируют УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В Киев прибыли константинопольские экзархи для подготовки УПЦ КП к автокефалии. В Московском патриархате резко отреагировали на это и разорвали отношения с Константинополем. Русская православная церковь больше не будет молиться о константинопольском патриархе и не будет участвовать в мероприятиях, инициированных им.