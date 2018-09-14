Британские ученые разработали «брюки-экзоскелет». Они вдохновились мультфильмом про изобретателя и его собаку

В Великобритании ученые разработали экзоскелет, который надевается на ноги как штаны. Как пишет 14 сентября Naked Science, движение парализованным конечностям обеспечат искусственные мышцы.

Над созданием «роботизированных брюк» работает группа исследователей из Бристольского университета под руководством профессора Джонатана Росситера. Искусственные мышцы объединяют вместе, чтобы управлять, например, коленными суставами. Ученые подчеркивают, что такая конструкция гораздо удобнее и безопаснее жестких роботизированных экзоскелетов, поскольку искусственные мышцы эластичнее.

Кроме того, в брюки встроены электроды, они посылают мышцам электрические импульсы — это должно повысить уровень контроля человека над экзоскелетом. Наконец, ученые планируют встроить в штаны также электронную систему, которая будет получать информацию о движениях пользователя. Пока создан только прототип таких брюк, серийное производство не началось.

Отметим, сами создатели «брюк-экзоскелета» намекают, что вдохновлялись почти культовым в Британии мультфильмом про изобретателя Уоллеса и его собаку Громита под названием «Неправильные штаны» (Wrong Trousers). Картинку из мультфильма они даже изобразили на своей научной схеме. В мультфильме штаны выходили из-под контроля из-за происков зловредного пингвина.