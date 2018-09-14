Неизвестные москвичи отметили окончание рабочей недели стрельбой из Калашникова

Неизвестные стреляли из окна офисного здания на улице Марксисткой из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова, сообщает 14 сентября РБК со ссылкой на источники агентства «Москва».

Известно о семи задержанных. По данным издания, стрельба велась из дома №5 по улице Марксистской. В офисном здании находятся кафе, мини-гостиница, филиалы банков и другие компании. В столичном главке МВД рассказали, что стрелявшие были пьяны. По неподтвержденным данным, пятничным вечером в кафе на Марксистской проходил корпоратив. На месте был найден АК74М. Пострадавших нет.