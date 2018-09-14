Ученые из Нидерландов создали робота, который летает как дрозофила

Нидерландские ученые спроектировали и собрали летающего робота, который поможет изучать механизмы полета насекомых. Исследование опубликовано на сайте Science 14 сентября.

Инженеры из Делфтского технического университета и Вагенингенского университета под руководством Гвидо де Кроона разработали летающего легкого робота, который подражает движению дрозофил, правда, только на протяжении пяти минут.

Робот представляет из себя махолет с двумя парами крыльев. Их размах составляет 33 см, а масса аппарата — всего 28,2 грамм.

Собранного робота протестировали на полетах дрозофил — несмотря на 55-кратную разницу в размере, скорости и перегрузки во время поворота были одинаковыми. Робот смог повторить траектории полета, которые были также описаны и в других исследованиях.

Насекомые совершают крайне быстрые и точные маневры — с их помощью они ловят добычу и уворачиваются от препятствий. Ученые часто пытаются сымитировать их движение на искусственных объектах для дальнейшего изучения.